УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В столице Башкирии с 24 по 26 октября состоится всероссийский фестиваль молодых композиторов.

В нем примут участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова. Планируется, что в Уфу также приедет известный российский композитор и виолончелист Ярослав Судзиловский.

Среди участников фестиваля — выпускники Уфимского государственного института искусств: Алина Ахметова, Шаура Сагитова, Виринея Белоусова, Шаура Гаппасова, Фаниль Ибрагимов, Галина Зиганова, Булат Исламов.

На фестивале прозвучит музыка не только российских композиторов, но и произведения казахских авторов. Запланированы симфонический и хоровой концерты с участием Национального симфонического оркестра и Государственной академической хоровой капеллы, программа из камерных сочинений и выступление Национального оркестра народных инструментов.

Концерты пройдут в лучших по акустике концертных залах башкирской столицы — малом зале Башгосфилармонии, концертном зале Уфимского училища искусств, Шаляпинском зале Уфимского государственного института искусств им. З.Исмагилова.

«Главная цель предстоящего музыкального форума — ознакомить любителей музыки с сочинениями молодых композиторов и дать начинающим авторам возможности для творческого роста», — отметила председатель Союза композиторов Башкортостана, профессор УГИИ Лейла Исмагилова.