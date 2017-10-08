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Двукратный обладатель Кубка Гагарина пополнит состав «Салавата Юлаева»

СПОРТ

УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Михаил Юньков будет защищать цвета хоккейного клуба «Салават Юлаев». 31-летний нападающий подписал контракт до конца сезона. О сделке будет официально заявлено в ближайшее время. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал «Чемпионат».

Форвард в нынешнем чемпионате сыграл два матча за ХК «Сочи», в котором находился на просмотровом контракте.

В прошлом регулярном чемпионате Михаил Юньков участвовал в 50 играх за «Авангард», отметившись семи (3+4) результативными баллами при показателе полезности «+4» и 0 минут штрафного времени.

Всего в КХЛ он провел 469 матчей и набрал 129 (47+82) очков, из них в розыгрышах Кубка Гагарина 68 игр и 22 (8+14) балла за результативность.

Михаил Юньков является двукратным обладателем кубка Гагарина — в составе «Ак Барса» (2009) и магнитогорского «Металлурга» (2014).

Теги: хоккей, Салават Юлаев, Михаил Юньков
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