УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Выиграв два заезда подряд на проходившем в Торуни 11-м этапе чемпионата мира по спидвею — Большом призе Польши, — салаватец Эмиль Сайфутдинов после третьей серии заездов догнал занимавшего третью строчку в турнирной таблице чемпионата поляка Мачея Яновского. У обоих стало по 109 очков, всего на семь меньше, чем у идущего на втором месте поляка Дудека!

Увы, забрезживший свет медалей угас уже через несколько минут. Последующие свои заезды россиянин закончил последним и впервые за последние семь гран-при не попал в полуфинал. В итоге на этапе у него семь очков и десятое место. В качестве утешения: у экс-чемпиона мира австралийца Холдера — 11-е, у вышеупомянутого Яновского — 12-е. Неудачно начавший гонку Патрык Дудек выиграл четыре заезда подряд, в том числе и финальный, завоевав свой первый в жизни Большой приз. Вторым в финальном заезде финишировал двукратный чемпион мира англичанин Тай Воффинден, третьим — бронзовый призер прошлогоднего ЧМ поляк Бартош Змарзлик, и четвертым — победитель двух предыдущих гран-при словенец Матей Жагар.

В результате в турнирной таблице произошло перемещение Воффиндена с шестого места на третье, а Яновского — с третьего на четвертое. Сайфутдинов пока сохраняет пятое место, но ему буквально наступает на пятки Змарзлик. В то же время, теоретически гонщик из Башкирии еще вполне может стать бронзовым призером чемпионата мира, как в год своего дебюта в гран-при. Вот первая восьмерка перед заключительным этапом, который состоится в Мельбурне (Австралия) 28 октября.: 1. Джейсон Дойл (Австралия) — 142, 2. Дудек — 128, 3. Воффинден — 115, 4. Яновски — 113, 5. Сайфутдинов — 109, 6. Змарзлик — 108, 7. Фредрик Линдгрен (Швеция) — 107, 8. Жагар — 97.