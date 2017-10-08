Рустэм Хамитов встретился с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Москве состоялась встреча Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова и Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда. Как сообщает пресс-служба руководителя региона, стороны обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений, развития торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также перспективы укрепления межрегиональных связей.

В начале встречи Рустэм Хамитов выразил признательность Королю Саудовской Аравии за возможность встречи. Он отметил, что Башкортостан – это родина первого полномочного представителя Советской России в арабских странах Карима Хакимова, личного друга отца Короля, основателя правящей ныне династии Абдель Азиза ибн Сауда. В республике бережно хранится память об этом замечательном человеке и выдающемся государственном деятеле – проводятся крупные форумы, конференции, «Хакимовские чтения». Руководитель региона пригласил представителей Саудовской Аравии принять в них активное участие.

Глава республики подчеркнул, что Башкортостан – один из наиболее крупных и динамично развивающихся регионов Российской Федерации, обладающий большим потенциалом для расширения сотрудничества с Королевством. В числе наиболее перспективных отраслей – нефтехимия и нефтепереработка, машиностроение, сельское хозяйство. Регион лидирует в стране по поголовью крупного рогатого скота, производству молока и мёда.

Рустэм Хамитов отметил, что больше половины населения Башкортостана исповедует ислам. Более двух веков в Уфе действует Центральное духовное управление мусульман России. В республике активно строятся мечети, отмечаются духовные праздники, сотни паломников совершают хадж. Этим, в частности, обусловлено то, что в регионе производится большое количество халяльной продукции, и Башкортостан готов организовать её поставки в Саудовскую Аравию.

Король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд подчеркнул, что считает Россию ключевой страной для сотрудничества и в рамках своего государственного визита придаёт большое значение встрече с руководством мусульманских республик. Как хранитель двух святынь, он рад встрече с Главой Башкортостана, региона, где вопросам межконфессионального мира и согласия уделяется самое серьёзное внимание.

Он отметил, что каждый человек свободен в выборе своей веры, поэтому важно мирное сосуществование всех конфессий. Король Саудовской Аравии особо подчеркнул миролюбивость ислама и необходимость развития межгосударственного сотрудничества. По его словам, задача мусульман всего мира – вместе бороться против тех, кто под флагами ислама исповедует идеологию терроризма.

Королю очень импонирует позиция Президента Российской Федерации Владимира Путина, который принимает непосредственное участие в жизни мусульман, поздравляет их с религиозными праздниками. Поскольку Саудовская Аравия является родиной ислама, Королевство стремится обеспечить мусульманам необходимые условия для совершения хаджа и умры. В этом году квота на хадж для россиян была увеличена более чем на четверть – до 23,5 тысячи человек.

Король подчеркнул, что рад успехам Башкортостана во всех сферах. Саудовская Аравия готова развивать отношения с Российской Федерацией, в том числе на региональном уровне, в рамках работы Российско-Саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

– Встреча с Королём Саудовской Аравии, хранителем двух святынь мусульманского мира была для нашей республики, безусловно, важной. Важной в том смысле, что мы общались на темы, связанные с сохранением мира, поддержанием спокойствия в обществе. Одновременно общались на тему экономического взаимодействия, сотрудничества, – сообщил Рустэм Хамитов по итогам встречи. – Это важное событие для нашей республики. Конечно, нам сейчас нужно реализовать всё, что мы сегодня обсуждали с Королём, и с точки зрения экономики, и, главное, с точки зрения поддержания мира, спокойствия, взаимоуважения. С очень большим уважением Король сообщил мне о том, что у них налажено активное сотрудничество, добрая, хорошая работа с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Конечно, в рамках взаимодействия глав государств мы, регионы, должны приложить максимум усилий для того, чтобы развивать направления дружбы, сотрудничества, взаимной поддержки, взаимного развития. Хорошая встреча, хороший результат.