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7 октября Суббота

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Владимир Путин принимает поздравления с юбилеем

ПОЛИТИКА

Владимир Путин принимает поздравления с юбилеем Фото: кремлин.ру

Владимир Путин принимает поздравления с юбилеем Фото: кремлин.ру

УФА, 7 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин сегодня отмечает день рождения. Главе государства исполняется 65 лет. Президент по традиции проведет праздник в узком кругу, сообщает ТАСС.

Глава государства чаще всего празднует день рождения с родными и близкими. Сегодня же у Владимира Путина в Сочи намечено рабочее мероприятие — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме того, запланирована «целая вереница телефонных разговоров», в ходе которых Президент будет принимать поздравления.

В прошлом году у Владимира Путина в этот день не было публичных мероприятий, годом ранее он 7 октября выходил на лед в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2014 году официально взял выходной и улетел встречать день рождения подальше от цивилизации в сибирскую тайгу. Несколько раз на эту дату выпадали крупные международные мероприятия.

День рождения — семейный праздник, даже если приходится его встречать, не выходя из рабочего режима. Дочери Президента живут в Москве, занимаются наукой и образованием. Он видится с ними и их мужьями; сожалеет, что очень редко удается поиграть со внуками. По словам главы государства, один из его внуков уже ходит в детский сад, второй недавно родился. Других подробностей нет — президент не любит распространяться о жизни близких и просит с пониманием отнестись к его стремлению уберечь семью от повышенного внимания со стороны прессы и общества.

Простые семейные радости Владимиру Путину не чужды, он в целом говорит, что считает себя обычным человеком, пусть его работа и имеет определенную специфику. Однако, как рассказывал Президент, он специально выделяет время в своем графике, чтобы почитать историческую литературу, послушать музыку, позаниматься спортом, пообщаться с друзьями. «Чем больше делаешь, тем больше успеваешь», — подчеркивает глава государства.

Теги: Владимир Путин, юбилей
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