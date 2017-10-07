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7 октября Суббота

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Салаватский башдрамтеатр открыл юбилейный театральный сезон

КУЛЬТУРА

Салаватский башдрамтеатр открыл юбилейный театральный сезон

Фото: Минкультуры РБ

Салаватский башдрамтеатр открыл юбилейный театральный сезон

Фото: Минкультуры РБ

УФА, 7 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

6 октября в Салаватском государственном башкирском драматическом театре состоялось открытие 85-го театрального сезона. Юбилейный сезон открылся исторической драмой Нажиба Асанбаева «Семь девушек». Режиссер-постановщик – Айрат Абушахманов, художник — Альберт Нестеров, композитор — Афарим Акчурин, музыкальное оформление – Ильшат Яхин.

Как сообщили в Министерстве культуры, спектакль посвящен историческим событиям из жизни Салаватского театра. В годы войны Аургазинский колхозно-совхозный государственный башкирский театр (ныне СГБДТ) не прекратил свое существование благодаря самоотверженному служению сцене семи актрис. Постановщиками была проделана большая работа по изучению архива СГБДТ. Они создали наглядную живую биографию театра военного периода, когда он находился на грани гибели. Театр как фронтовик помогал людям жить и выживать, укрепляя чувство патриотизма, даря надежду и веру в победу.

«Дорогие друзья, актёры, зрители. Я надеюсь, что этот театральный сезон, как и предыдущий, будет успешным и плодотворным. Мы порадуем всех яркими премьерами, теплыми творческими вечерами, и, конечно же, празднованием юбилея театра», — поздравил собравшихся с открытием сезона директор театра Ильдар Маннапов.

Теги: театральный сезон
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