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6 октября Пятница

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Очередное поражение: «Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в третьем матче домашней серии

СПОРТ

Очередное поражение: «Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в третьем матче домашней серии Фото: Олег Яровиков

Очередное поражение: «Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в третьем матче домашней серии Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня «Салават Юлаев» принимал «Авангард» в третьем матче домашней серии. «Юлаевцы» вышли на игру в измененном составе. Андрей Кареев сыграл в воротах. Вторым вратарем был заявлен Иван Федотов. Денис Куляш вновь сыграл в паре со Станиславом Гареевым, а Александр Логинов — в паре с Филипом Ларсеном. Евгений Бодров действовал в центре второй тройки. Третье атакующее сочетание приняло вид Антон Лазарев — Георгий Бусаров — Игорь Макаров. Капитаном вновь был Денис Куляш, в отсутствие Григория Панина из-за дисквалификации ассистентскую нашивку примерил Филип Ларсен.

Уфимцы открыли счет на 14-ой минуте встречи, сообщается о ходе игры на сайте уфимского клуба. Йоонас Кемппайнен делал передачу от борта на «пятачок», но шайба срикошетила от коньков защитника омичей Евгения Медведва и угодила в ворота.

В дальнейшем уфимцы имели еще несколько хороших возможностей для взятия ворот. Можно отметить активную игру на пятачке Филипа Ларсена и Вячеслава Солодухина, бросок Игоря Макарова в касание и кистевой Александра Логинова.

Омская команда сумела сравнять счет во втором периоде, а в третьем — вышла вперед.

8 октября «юлаевцы» принимают «Сибирь» в заключительном матче домашней серии. Начало игры в 16:30.

Теги: хоккей
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