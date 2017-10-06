Башкирский писатель-сатирик Марсель Салимов награжден медалью Генриха Бёлля
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УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Известный башкирский писатель-сатирик Марсель Салимов вновь стал обладателем нескольких наград.
В номинации «Поэзия» проекта «Франция, любовь моя» Марсель Салимов признан лауреатом конкурса «Бриллиантовый Дюк» имени де Ришелье за стихи «Потомки северных амуров», переведенные на французский язык.
Также он награжден литературной премией «Международная медаль Генрих Бёлль» за творческое совершенство, выдающуюся литературную деятельность, верность традициям литературы, культуры, просветительства и гуманизма.
Марселю Салимову вручили сертификат об избрании действительным членом Международной Академии литературы, искусства, коммуникации за вклад в развитие евразийской литературы, за выдающиеся творческие достижения и активное участие в международных культурных проектах Содружества деятелей литературы и искусства «Глория».