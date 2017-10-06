В Уфе победителем чемпионата молодых наездников стала Айгуль Нафикова Фото: предоставлено ипподром «Акбузат» В Уфе победителем чемпионата молодых наездников стала Айгуль Нафикова Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова прошел очередной спортивный беговой день. Состоялся чемпионат молодых наездников «Молодость Башкортостана-2017», были разыграны открытые и орловские призы. Все заезды проходили на классической дистанции 1600 метров.

Центральным событием бегового дня стало проведение чемпионата молодых наездников. Как и всегда, он проходил в два гита на дистанции 1600 метров среди лошадей трехлетнего возраста рысистых пород. Среди претендентов на этот престижный приз — Дмитрий Пастухов, Руслан Кавыев, Павел Саидов, Михаил Машинец и другие наездники, имена которых уже хорошо известны любителям конного спорта.

Чемпионат имеет очень жесткие правила. Так, каждый участник обязательно должен стартовать два раза. Использование хлыстов категорически запрещается. Только за несколько минут до начала первого гита проводится жеребьевка лошадей. Наездник, занявший первое место в первом гите, для второго гита получает лошадь, пришедшую последней. Таким образом, шансы для всех наездников уравниваются. В каждом гите участник получает определенное количество баллов за занятое место. Победителем чемпионата становится наездник, получивший наибольшие баллы.

Объявляется старт первого гита. Вперед вырывается гнедой жеребец Маяк с Ильясом Насибуллиным. Но очень скоро обстановка на беговой дорожке сильно меняется. Лидерство перехватывает гнедой жеребец Пульман, которым умело управляет Анастасия Секисова. В группу лидеров попала и гнедая кобыла Ундина Гановер с наездницей Айгуль Нафиковой. Темп состязания постепенно нарастает. Стремительно приближается финиш. Первым к финишному столбу подходит Пульман с Анастасией Секисовой, показавший резвость в две минуты 10,9 секунды. Ей присуждается 12 баллов. Девять баллов получает Айгуль Нафикова, занявшая второе место на Ундине Гановер, Ильяс Насибуллин — семь баллов, Михаил Машинец — пять баллов и т.д.

Окончательно итоги Чемпионата молодых наездников решились во втором гите, который во многом стал повторением первого. Вновь жеребец Маяк с наездником Русланом Кавыевым возглавил бег. Затем вперед вышел Пульман с Дмитрием Пастуховым. Павел Саидов на Ундине Гановер утвердился на втором месте. График бега намного превысил показатели первого гита. Так, первая четверть дистанции была пройдена за 31,2 секунды, последующие две четверти лидер пробежал за 32,2 секунды. Первым финиширует Дмитрий Пастухов на Пульмане, но на этот раз резвость победителя значительно выше — две минуты 8,5 секунды. Далее дистанцию закончили Павел Саидов на Ундине Гановер, Михаил Машинец на Куранте, Руслан Кавыев на Маяке и другие наездники. Последней финишную черту пересекла Анастасия Секисова на Полковнике.

Так получилось, что сразу трое наездников — Айгуль Нафикова, Анастасия Секисова и Дмитрий Пастухов набрали одинаковое число баллов — тринадцать.

В результате скрупулезного подсчета баллов по сумме двух гитов судьи присудили первое место наезднице Айгуль Нафиковой, которая с суммой призовых баллов (13) становится победительницей Чемпионата молодых наездников «Молодежь Башкортостана-2017». Она опередила других по наименьшей сумме мест (два и пять).

У Анастасии Секисовой и Дмитрия Пастухова одинаковое количество суммы мест — девять. В этом случае сыграла роль сумма наименьших резвостей по двум гитам. Она оказалась меньшей у Анастасии Секисовой. Ей и присуждается второе место. Последующие места заняли Дмитрий Пастухов, Михаил Машинец, Ильяс Насибуллин и другие наездники.

Состоялись заезды, в которых лошади рысистых пород боролись за открытые и орловские призы.

Среди рысаков-трехлеток победу на гнедом жеребце Стинге Лок одержал именитый наездник Владимир Матусевич. Время победителя составило две минуты 7,2 секунды.

В заезде, где разыгрывался Открытый приз среди лошадей двухлетнего возраста, отличился рыжий жеребец Челентано. Под управлением наездника Виталия Секисова он первым прошел дистанцию за две минуты 13,5 секунды.

Орловский приз для лошадей 2015 года рождения завоевала гнедая кобыла Пакля с неутомимой Анастасией Секисовой. Пакля прошла дистанцию за две минуты 28,3 секунды.

В розыгрыше Орловского приза для рысаков четырехлетнего и старшего возраста блестяще выступал серый жеребец Заказ. Под управлением Владимира Матусевича он первым закончил дистанцию за две минуты 12,9 секунды.