В Уфе пройдет фестиваль по национальным и народным видам спорта
В Уфе пройдет фестиваль по национальным и народным видам спорта Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе пройдет фестиваль по национальным и народным видам спорта Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.
7 октября в Уфе на базе Центра спортивной подготовки Башкортостана (ул.Султанова, 24/1) пройдет традиционный XXIV Республиканский фестиваль по национальным и народным видам спорта, посвященный Дню Республики.
В программе — соревнования по борьбе «корэш», армспорту и гиревому спорту. Ожидается более 300 спортсменов со всей республики, среди них чемпионы и призеры всероссийских и международных соревнований. Торжественное открытие состоится в 14 часов.
Как сообщает пресс-служба Минспорта РБ, по итогам прошлогоднего фестиваля победителями в общекомандных зачетах по группам стали:
— среди городских округов — город Уфа;
— среди муниципальных районов с объединенной администрацией — Мелеузовский район;
— среди сельских муниципальных районов — Бакалинский район.