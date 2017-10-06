В Уфе пройдет фестиваль по национальным и народным видам спорта Фото: ИА «Башинформ» В Уфе пройдет фестиваль по национальным и народным видам спорта Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

7 октября в Уфе на базе Центра спортивной подготовки Башкортостана (ул.Султанова, 24/1) пройдет традиционный XXIV Республиканский фестиваль по национальным и народным видам спорта, посвященный Дню Республики.

В программе — соревнования по борьбе «корэш», армспорту и гиревому спорту. Ожидается более 300 спортсменов со всей республики, среди них чемпионы и призеры всероссийских и международных соревнований. Торжественное открытие состоится в 14 часов.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РБ, по итогам прошлогоднего фестиваля победителями в общекомандных зачетах по группам стали:

— среди городских округов — город Уфа;

— среди муниципальных районов с объединенной администрацией — Мелеузовский район;

— среди сельских муниципальных районов — Бакалинский район.