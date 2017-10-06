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В Госдуму вносят законопроект о запрете операций по смене пола - «Известия»

ПОЛИТИКА

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект о запрете проведения в России операций по смене пола. Парламентарий считает это негуманным, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу депутата.

Депутат считает, что нет никаких медицинских причин для проведения подобных операций. И чаще всего люди, которые хотят изменить пол, нуждаются в психологической помощи. По его словам, хирурги лишь хотят выманить у несчастных последние деньги и отправить их умирать.

Виталий Милонов пояснил, что его мнение основывается на выводах врачебного сообщества. Документ внесут на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию.

Теги: законодательство, смена пола
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