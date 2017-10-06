«Толпар» одержал победу в первом домашнем матче против «Авто» Фото: ХК «Салават Юлаев» «Толпар» одержал победу в первом домашнем матче против «Авто» Фото: ХК «Салават Юлаев»

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Первый поединок между «юлаевской молодежкой» и гостями из Екатеринбурга стартовал с двух шайб в ворота хозяев льда. «Толпар» не смог сдержать натиск «Авто». Команды ушли на первый перерыв со счетом 0:2. Однако после уфимские хоккеисты вышли на лед с другим настроением.

Подопечные Алика Гареева стали чаще бросать по воротам. Ближе к середине второй двадцатиминутки «Толпар» заработал двойное численное преимущество. Игрок башкирского клуба Антон Панчин воспользовался моментом и забил первый гол в ворота «Авто». Вторую шайбу уфимцы забросили в меньшинстве. Автором гола записали Александра Петрунина — 2:2.

В третьем периоде гости замешкались около своих ворот, ошиблись и получили третий гол в исполнении Тимура Ахиярова. «Толпаровцы» старались удержать счет, но «Авто» не захотели отдавать три очка уфимцам. Екатеринбургская дружина сравняла счет незадолго до финальной сирены — 3:3.

Встреча плавно перетекла в овертайм. Победную шайбу в ворота «Авто» забил Александр Петрунин, который оформил дубль в этом матче. На табло зафиксировали счет 4:3.

Следующая игра между «Толпаром» и «Авто» пройдет в субботу, 7 октября, на льду Дворца спорта. Начало в 13.00.