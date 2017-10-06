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Аскар Абдразаков прилетит в Уфу для выступления в Органной мистерии

КУЛЬТУРА

Аскар Абдразаков прилетит в Уфу для выступления в Органной мистерии Фото: Олег Яровиков

Аскар Абдразаков прилетит в Уфу для выступления в Органной мистерии Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В октябре ожидается приезд в Уфу звезды оперной сцены Аскара Абдразакова. Он выступит 17 октября в рамках проекта известного уфимского органиста Владислава Муртазина «Органная мистерия».

В этот вечер в Большом зале ГКЗ «Башкортостан» соберется компания музыкантов высокого класса. Солировать будут сопрано Диляра Идрисова, кураист Азат Аиткулов, скрипач Ильшат Муслимов, флейтистка Инна Фоменко, виолончелист Аяз Нухов. Из Набережных Челнов приедет Камерный оркестр Игоря Лермана.

«Это мой проект с электронным органом «хауптверк», — рассказал Владислав Муртазин. — Орган будет символизировать божественное присутствие, а солисты — человеческое начало. Это попытка показать в большом зале то, что мы обычно исполняем в Лютеранской церкви».

В программе — произведения И. С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, В.А. Моцарта, Ф. Пуленка, Ф. Крейслера, обработки древних башкирских мелодий.

Теги: концерт, Аскар Абдразаков
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