Три спортсмена из Башкирии включены в сборную России по греко-римской борьбе Фото: Федерация греко-римской борьбы РБ



Три спортсмена из Башкирии включены в сборную России по греко-римской борьбе Фото: Федерация греко-римской борьбы РБ

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Три спортсмена из Башкортостана вошли в состав сборной России по греко-римской борьбе по итогам всероссийского турнира во Владимире «Владимирская осень». В состязании, посвященном памяти мастера спорта международного класса Эдуарда Никифорова, участвовали около 400 спортсменов из 60 субъектов Российской Федерации. Республику представили 10 спортсменов — воспитанники СШОР по спортивной борьбе РБ и уфимской спортшколы №14.

Из них только трем спортсменам удалось завоевать медали различной пробы. Триумфатором турнира стал Ислам Опиев в весовой категории 77 кг. Серебро на счету Азата Садыкова (72кг) и Аслана Толова (67 кг), сообщила пресс-секретарь Федерации греко-римской борьбы РБ Елена Ледяйкина.

«Результаты ожидаемые. Удивил Азат Садыков, который убедительно боролся в новой весовой категории 72 кг и выиграл за выход в финал бронзового призера первенства Европы Сергея Степанова. В решающей схватке со счетом 2:2 Азат на туше уступил москвичу Максиму Кузину», — говорит главный тренер сборной Башкортостана Рамиль Сираев.

Спортсмен признался, что завоевал медаль из-за сильного желания победить.

В ближайшее время спортсмены в составе сборной России отправятся на сборы в Алушту для подготовки к международным соревнованиям.