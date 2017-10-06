Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.58 ↓

EUR 67.77 ↑

6 октября Пятница

Уфа   °

Три спортсмена из Башкирии включены в сборную России по греко-римской борьбе

СПОРТ

Три спортсмена из Башкирии включены в сборную России по греко-римской борьбе

Фото: Федерация греко-римской борьбы РБ

Три спортсмена из Башкирии включены в сборную России по греко-римской борьбе

Фото: Федерация греко-римской борьбы РБ

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Три спортсмена из Башкортостана вошли в состав сборной России по греко-римской борьбе по итогам всероссийского турнира во Владимире «Владимирская осень». В состязании, посвященном памяти мастера спорта международного класса Эдуарда Никифорова, участвовали около 400 спортсменов из 60 субъектов Российской Федерации. Республику представили 10 спортсменов — воспитанники СШОР по спортивной борьбе РБ и уфимской спортшколы №14.

Из них только трем спортсменам удалось завоевать медали различной пробы. Триумфатором турнира стал Ислам Опиев в весовой категории 77 кг. Серебро на счету Азата Садыкова (72кг) и Аслана Толова (67 кг), сообщила пресс-секретарь Федерации греко-римской борьбы РБ Елена Ледяйкина.

«Результаты ожидаемые. Удивил Азат Садыков, который убедительно боролся в новой весовой категории 72 кг и выиграл за выход в финал бронзового призера первенства Европы Сергея Степанова. В решающей схватке со счетом 2:2 Азат на туше уступил москвичу Максиму Кузину», — говорит главный тренер сборной Башкортостана Рамиль Сираев.

Спортсмен признался, что завоевал медаль из-за сильного желания победить.

В ближайшее время спортсмены в составе сборной России отправятся на сборы в Алушту для подготовки к международным соревнованиям.

Теги: греко-римская борьба
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть