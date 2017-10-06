В Уфе представят выставку коллекции знаков XIX-XX веков «От двуглавого орла к серпу и молоту» Фото: Олег Яровиков В Уфе представят выставку коллекции знаков XIX-XX веков «От двуглавого орла к серпу и молоту» Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В преддверии празднования 100-летия со дня образования Республики Башкортостан в Национальном музее РБ открывается выставка «От двуглавого орла к серпу и молоту». Основу выставки составляют коллекции артефактов краеведа Игоря Данилова и Национального музея.

Основные экспонаты — знаки: ведомственные, должностные, знаки униформы (вплоть до шевронов), юбилейные и памятные, общенаградные знаки, жетоны, медали, ордена, членские знаки, юбилейные монеты (с исторически значимыми событиями), печати. Комплексы дополнены иллюстрациями: редкими фотографиями, книгами, журналами. Хронологический диапазон, который охватывает выставка, — XIX — первая четверть ХХ вв.

«Последний десяток лет отмечен заметным всплеском интереса к прошлому России и отдельных ее территорий. Не обошло стороной это явление и нашу республику. Краеведами и историками выпускаются серьезные труды по истории Уфы, ее улиц, сохранившихся памятников архитектуры, опубликованы биографии отдельных лиц, оставивших заметный след в истории края», — пояснили организаторы выставки.

Выставка показывает слом исторических эпох, на фоне краха государственного аппарата, который характеризуется различными изменениями, в том числе и вещественного порядка.