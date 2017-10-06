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6 октября Пятница

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В Уфе Молодежный театр отпразднует сотый юбилейный спектакль «Аладдин»

КУЛЬТУРА

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе Национальный Молодежный театр отпразднует юбилей спектакля «Аладдин». 7 октября постановку по пьесе Ирины Казаковой сыграют в сотый раз. В честь юбилея театр посетят гости фестиваля «Ломая барьеры» и участники акции «Погуляй со мной». Для них сотрудники театра проведут экскурсию и расскажут про профессию артиста. Актеры устроят интерактив с юными зрителями.

Режиссер Рустем Хакимов осуществил постановку в октябре 2014 года на башкирском языке, а с декабря ее стали играть на русском. В спектакле задействована практически вся башкирская труппа Молодежного театра.

— «Аладдин» — украшение нашего театра. Сто спектаклей всего за три года — это отличный показатель, говорящий о том, что постановка востребована зрителями. Конечно, такая популярность обусловлена работой как режиссера Рустема Хакимова и артистов, так и художника-постановщика Владимира Королева, который создал настоящий сказочный Багдад на сцене, — говорит художественный руководитель Молодежного театра Мусалим Кульбаев.

Теги: спектакль, Молодежный театр
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