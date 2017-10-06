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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча

СПОРТ

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча Фото: Стоп-кадр видео КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча Фото: Стоп-кадр видео КХЛ

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Григорий Панин не поможет «Салавату Юлаеву» в сегодняшней игре с омским «Авангардом». Защитника уфимского клуба дисквалифицировали на четыре матча за грубое нарушение против игрока петербургского СКА. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина наказание по правилу «Нарушение правил с использованием колена» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.7. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу», — объяснили представители лиги.

Эпизод с нарушением арбитры зафиксировали уже под конец матча «Салават Юлаев» — СКА. Григорий Панин грубо сыграл с нападающим питерской дружины, экс-«юлаевцем» Николаем Прохоркиным. Защитник уфимского клуба ударил соперника коленом, отчего подопечный Олега Знарка упал и скорчился от боли.

Напомним, в минувшую среду, 4 октября, уфимцы уступили СКА с разгромным счетом 1:6.

Теги: хоккей, КХЛ, Салават Юлаев, Григорий Панин
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