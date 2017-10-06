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6 октября Пятница

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В Башкирии госслужащие снова вступают в борьбу за Кубок Аппарата Правительства

СПОРТ

В Башкирии госслужащие снова вступают в борьбу за Кубок Аппарата Правительства Фото: Олег Яровиков

В Башкирии госслужащие снова вступают в борьбу за Кубок Аппарата Правительства Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В течение года муниципальные работники и госслужащие не только трудятся, но и успевают проявлять себя в спортивных состязаниях. Уже в эту субботу, 7 октября, чиновники вступят в борьбу за Кубок Аппарата Правительства республики. Участники соберутся в спортивно-оздоровительном комплексе Башкирского педуниверситета и продемонстрируют таланты пловцов.

«За год мы вручили награды в таких дисциплинах как стрельба, волейбол, настольный теннис, шашки, дартс, мини-футбол, легкоатлетический кросс. Также на 11 ноября запланированы соревнования по шахматам», — уточнил организатор турнира Олег Шаихметов.

Соревнования по плаванию начнутся 7 октября в 13.00. Награждать победителей будут в этот же день. Для лучших приготовили грамоты, медали и кубки.

Теги: Кубок Аппарата Правительства
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