В Башкирии госслужащие снова вступают в борьбу за Кубок Аппарата Правительства Фото: Олег Яровиков В Башкирии госслужащие снова вступают в борьбу за Кубок Аппарата Правительства Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В течение года муниципальные работники и госслужащие не только трудятся, но и успевают проявлять себя в спортивных состязаниях. Уже в эту субботу, 7 октября, чиновники вступят в борьбу за Кубок Аппарата Правительства республики. Участники соберутся в спортивно-оздоровительном комплексе Башкирского педуниверситета и продемонстрируют таланты пловцов.

«За год мы вручили награды в таких дисциплинах как стрельба, волейбол, настольный теннис, шашки, дартс, мини-футбол, легкоатлетический кросс. Также на 11 ноября запланированы соревнования по шахматам», — уточнил организатор турнира Олег Шаихметов.

Соревнования по плаванию начнутся 7 октября в 13.00. Награждать победителей будут в этот же день. Для лучших приготовили грамоты, медали и кубки.