«Салават Юлаев» на домашнем льду сыграет с омским «Авангардом» Фото: ИА «Башинформ» «Салават Юлаев» на домашнем льду сыграет с омским «Авангардом» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Не лучшие времена сейчас переживает уфимский «Салават Юлаев». Позади два матча второй домашней серии и оба проиграны. «юлаевцы» оказались слабее ханты-мансийской «Югры», которая переживает переворот, и питерского клуба СКА, который еще не знает поражений в текущем сезоне КХЛ.

Неудачи в последних играх сдвинули «Салават» на седьмую строчку восточной конференции. А нынешние соперники уфимцев, омский «Авангард», показывают более или менее стабильную игру. Сейчас омичи дышат в спину лидерам Востока — казанскому «Ак Барсу». В активе «Авангарда» после 17 встреч регулярного чемпионата 32 очка.

В отличие от уфимской ледовой дружины, омский клуб прервал серию из трех побед в Нижнекамске на этой неделе.

Хоккейные эксперты и букмекеры делают неуверенные ставки на встречу «Салават Юлаев» — «Авангард» в пятницу, 6 октября. Одни уверяют, что «юлаевцы» проснутся после разгромного проигрыша СКА, другие — сомневаются в том, что омский клуб уедет из Уфы без очков.

Начало игры на «Уфа-Арене» в 19.00 по уфимскому времени. Билеты здесь.