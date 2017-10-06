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УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова в рамках участия в Региональной конференции стран Восточной Европы и Средней Азии по вопросам гендерного равенства встретилась с послом России в Молдавии Фаритом Мухаметшиным.

На встрече обсуждались вопросы российско-молдавского гуманитарного сотрудничества, развития горизонтальных связей между регионами России и Молдовы.

Лилия Гумерова отметила, что по итогам встречи с башканом Автономного территориального образования Гагаузия Ириной Влах уже намечены совместные проекты, касающиеся регионального сотрудничества. «Мы обговорили с главой Автономии о ситуации в Гагаузии, социальных программах и экономической политике, проблемах сохранения школ и гагаузского языка. Башкан подчеркнула, что сегодня уже 10 регионов России сотрудничают с Гагаузией. Мы договорились, что в ближайшее время вернемся к обсуждению вопросов сотрудничества Республики Башкортостан и Гагаузии по разным направлениям, прежде всего в культурной и образовательной сферах», — сказала сенатор.

Лилия Гумерова рассказала о Республике Башкортостан, об уникальных методиках преподавания на семи языках, а также опыте сохранения межконфессионального равновесия и сотрудничества с зарубежными муниципалитетами.

Ирина Влах передала через сенатора приглашение Главе Башкортостана Рустэму Хамитову посетить Автономию и принять участие в Третьем международном инвестиционном форуме «Invest Gagauzia-2017», а также в Форуме межрегионального сотрудничества АТО Гагаузия с регионами Российской Федерации, запланированном на 2018 год.