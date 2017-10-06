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Куда сходить 7-8 октября в Уфе: афиша на выходные

КУЛЬТУРА

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

«Башинформ» представляет афишу на выходные октября. 7-8 октября уфимские театры и концертные залы предлагают самые разнообразные спектакли и программы.

7-8 октября Русский драматический театр представляет долгожданную премьеру семейного мюзикла «Дюймовочка и Принц» Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна. Постановщики обещают масштабное феерическое шоу с яркими, завораживающими костюмами, волшебной сценографией и блистательной хореографией. Начало оба дня — в 18.00, а также в воскресенье — в 13.00.

7-8 октября в Башкирском театре кукол — спектакли «Кот в сапогах», «Сказка синего моря» и «Принцесса Крапинка». Начало в 12.00 и 14.00.

7 октября Башкирский академический драматический театр им. М. Гафури покажет трагикомедию Ф. Булякова «Любишь — не любишь». 8 октября — спектакль «Бабуська@тущка.ru». Начало в 19.00.

7 октября Уфимский татарский театр «Нур» представляет комедию Б. Ибрагимова «Перед свадьбой» (Большой зал) и драму Б. Ибрагимова «Женщина из прошлого». Начало в 19.00.

7 октября в Национальном молодежном театре им. М. Карима в 12.00 — спектакль «Аладдин», вечером — спектакль по пьесе А.П. Чехова «Три сестры» (начало в 18.00) и сказка А. Бартенева «Я считаю до пяти» (Камерная сцена, 19.00). 8 октября — спектакли У. Хуба для всей семьи «У ковчега в восемь» и «Пеппи Длинный чулок». Начало в 12.00. Вечером — музыкальная комедия «Ханума» А. Цагарели.

7 октября Малый зал Башгосфилармонии приглашает на концерт «Нежного голоса звуки любимые…» к юбилею народной артистки Башкортостана, лауреата международного конкурса Галины Халдеевой (меццо-сопрано).

8 октября Башкирский государственный театр оперы и балета представляет детский мюзикл Б. Савельева «День рождения кота Леопольда». Начало в 12.00.

7 октября в Уфимском джаз-клубе группа «Фрагмент» из Дюртюлей с ретро-программой, 8 октября — джаз-квинтет «Light and Waves» с программой «Easy Living». Солировать будут Камилла Вильданова (вокал), Анастасия Воровей (гитара), Булат Азнабаев (рояль), Марат Шафеев (бас-гитара), Рустам Айдаров (ударные). Начало программ — в 21.00.

7 октября в Music Hall 27 — проекты «Атмосфера & Co» (начало в 20.00) и «7 Souls», объединивший дуэт Полины Кобец и Сиявуша Шерматзаде и их музыкантов (начало в 22.00). 8 октября — цветущий лос-анджелесский ВИА «Brazzaville»и группа «D-Pulse», начало в 19.00, а также проект «Lookmanov. Ru», начало в 20.00.

7 октября в «Огнях Уфы» — юмористическая программа «Bad Comedian», начало в 20.00. В «Maximilian’s» — кавер-группа «7 пятниц», начало в 21.30.

7 октября в Белебеевском районе пройдет традиционный музыкально-поэтический праздник — VI Международный «Цветаевский костер».

Теги: афиша
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