УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Раиль Асадуллин проинформирует парламентариев Башкирии об итогах приема в образовательные организации высшего образования в 2017 году и перспективах на 2018 год. Депутат выступит на заседании профильного комитета Госсобрания.

Сегодня законодатели продолжат работу над проектами законов. В 11.30 состоится заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

В первом чтении планируется рассмотреть внесение изменений в законодательство «О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан» и «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Также депутаты заслушают информацию о ходе реализации регионального закона Об охране здоровья граждан в Республике Башкортостан».

В 14.15 соберется Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. В первом чтении планируется обсудить проект закона «О внесении изменения в статью 8 регионального закона «Об архивном деле в Республике Башкортостан».

На заседаниях обоих комитетов также планируется рассмотреть пакет бюджетных документов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов: проект закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», прогноз социально-экономического развития Республики Башкортостан на 2018 год и на период до 2020 года, проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».