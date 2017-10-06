УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В рамках проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Равные возможности — детям» в регионах России начинают работу волонтерские кружки и секции. С марта по октябрь этого года уже благодаря усилиям активистов ОНФ совместно с Российским союзом сельской молодежи появилось тридцать кружков в 19 регионах страны. В ближайшее время планируется открыть дополнительно более 500 новых детских секций различной направленности.

Передавать свои знания и опыт новому поколению на безвозмездной основе на сегодняшний день готовы около тысячи волонтеров по всей России. Это позволит повысить доступность дополнительного образования для российских семей и поможет вывести его на качественно новый уровень, считает координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», зампредседателя комитета Госдумы Любовь Духанина.

Движение образовательного волонтерства постепенно охватывает все новые регионы. Добровольцы проводят развивающие занятия самой разной направленности — творческой, спортивной, туристко-краеведческой, экологической и многих других. В Ивановской области детям предлагают кружки по столярному делу, проектной деятельности, этнографии, кинологии, компьютерной грамотности, шашкам, танцам. В Липецкой области – по тяжелой атлетике и краеведению. В Чувашской Республике проходят уроки искусства, арт-терапии, хореографии, каратэ, музыки. В Ростовской области – архитектурно-художественные кружки, кружки по дизайну и конструированию изделий легкой промышленности, машиностроению, робототехнике, металлургии. В Астраханской области создается целое творческое объединение из нескольких кружков, работающих над общим проектом.

С детьми готовы заниматься как профессионалы, так и молодежь, увлеченная любимым делом. Это учителя, актеры, спортсмены, экономисты, общественные деятели, представители органов власти, журналисты, врачи, хореографы, а также студенты. Многие из них берутся работать с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.

«Уже более 150 организаций выразили желание помочь в открытии и работе кружков и секций. Школы, университеты, детские и молодежные центры, общественные организации, учреждения дополнительного образования, негосударственные организации, библиотеки, музеи могут предоставить помещения, оборудование, учебно-методические материалы. Мы рассчитываем, что общими усилиями в ближайшее время волонтерские кружки откроются в каждом регионе», — отметила Любовь Духанина.

Она подчеркнула, что главная задача на сегодня — помочь образовательным волонтерам с помещениями, оборудованием и материалами для занятий. Причем речь, как правило, идет не о высокотехнологичном оснащении, а о таких элементарных вещах, как кисточки, клей, краски, цветная бумага. Эксперты ОНФ считают, что в регионах должны понимать, что это прежде всего насущная потребность большинства семей, для которых помощь добровольцев – одна из немногих возможностей расширить кругозор ребенка, дать ему основы тех знаний и навыков, которые не всегда можно получить в школе.