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В России создают общество роботов для выживания в лесу

ОБЩЕСТВО

В России создают общество роботов для выживания в лесу Фото: Известия

В России создают общество роботов для выживания в лесу Фото: Известия

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» создали самую большую в России группировку мобильных мини-роботов, состоящую из 20 различных особей. Роботам необходимо выжить в лесу — так специалисты хотят научить их действовать сообща, сообщают «Известия».

Суть исследований состоит в том, чтобы перенести на технические устройства модели социального поведения, то есть фактически создать социум роботов, прокомментировали работы в Курчатовском НБИКС-центре.

Чтобы создать социум, ученым предстоит определить механизмы управления таким обществом. Однако сложность заключается в невозможности точного описания всех условий функционирования группы роботов в среде и друг с другом.

«Мы активно работаем с этологами, конкретнее, с мирмекологами — учеными, изучающими муравьев. Они разбираются в том, как устроено муравьиное сообщество, в особенностях их поведения. Муравьи — очень удобный, на наш взгляд, объект для изучения и подражания с точки зрения создания управляемого социума роботов», — пояснили исследователи.

Так, группа роботов приобретет элементы социального поведения: выделится лидер, роботы начнут подражать «сородичам», каждая особь будет иметь свой характер с точки зрения психологии поведения. Ожидается, что социум сможет выполнять разные задачи, например, патрулирование больших территорий.

Теги: наука, роботы
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