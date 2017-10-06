Сейчас в Самаре 8 градусов тепла
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Самаре сегодня тепло и дождливо. Столбики термометров показывают +8 градусов, днем воздух прогреется до 12 тепла.
В последний рабочий день недели синоптики прогнозируют незначительные дожди. Вероятность осадков составляет всего 30 процентов, но зонт в сумочке все же не помешает.
Завтра, в субботу, будет немного теплее, но и дожди станут чаще.
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