УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Самаре сегодня тепло и дождливо. Столбики термометров показывают +8 градусов, днем воздух прогреется до 12 тепла.

В последний рабочий день недели синоптики прогнозируют незначительные дожди. Вероятность осадков составляет всего 30 процентов, но зонт в сумочке все же не помешает.

Завтра, в субботу, будет немного теплее, но и дожди станут чаще.