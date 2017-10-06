Днем в Уфе будет солнечно. Возможны осадки
Днем в Уфе будет солнечно. Возможны осадки Фото: Башинформ
Днем в Уфе будет солнечно. Возможны осадки Фото: Башинформ
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Сегодня жителей Башкирии порадует осеннее солнышко. Днем в отдельных районах воздух прогреется до 11-12 градусов тепла.
Однако зонтики все-таки придется прихватить с собой. Местами возможен небольшой дождь. Ветер ожидается юго-западный умеренный, днем южный умеренный, порывы до сильного.
Сейчас температура воздуха в столице Башкирии составляет +2 градуса, влажность 87 процентов.