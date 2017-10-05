В Уфе гостем праздничного концерта ко Дню республики станет группа «Пицца»
В Уфе гостем праздничного концерта ко Дню республики станет группа «Пицца» Фото: http://www.wday.ru
В Уфе гостем праздничного концерта ко Дню республики станет группа «Пицца» Фото: http://www.wday.ru
УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Уфе 10 октября состоится митинг-концерт, посвященный Дню Республики Башкортостан. На площади перед Дворцом спорта выступят баянисты-виртуозы Айнур и Халит Фатиховы, этно-проект «Zainetdin», группы «Sunrise», «Light Again» и сольные исполнители. Специальным гостем концерта станет группа «Пицца», основал которую наш земляк Сергей Приказчиков.
Начало – в 17 часов.