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5 октября Четверг

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В Уфе со здания завода демонтировали уникальное мозаичное панно

КУЛЬТУРА

В Уфе со здания завода демонтировали уникальное мозаичное панно

Фото: Я. Свице, С. Михайлов

В Уфе со здания завода демонтировали уникальное мозаичное панно

Фото: Я. Свице, С. Михайлов

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе со здания бывшего Агрегатного завода на пересечении улиц Аксакова и Революционной демонтировали уникальное мозаичное панно из смальты. Причиной стало осыпание элементов панно.

Уфимскому краеведу Янине Свице о демонтаже сообщил один из местных жителей. Блогер Стас Михайлов заснял процесс его снятия. Один из фрагментов успел упасть вниз и рассыпался на мелкие составные части. На заводе дать ясный ответ, куда будут отвезены части панно, не смогли.

Краевед говорит, что первое панно было уже снято ранее, сегодня снималось уже второе. Панно созданы художниками в середине 1970-х годов и являются уникальными образцами советского монументального искусства. Возможно, автором панно на здании завода является советский художник, график, монументалист Александр Пантелеев.

Мозаичное панно могло бы быть отреставрировано и представлено взору уфимцев в другом месте, например, в пространстве Арт-квадрата, считает краевед.

«Что является наиболее ярким и запоминающимся в архитектуре Уфы 1970-х годов? Несомненно – монументальное искусство, и особенно мозаики, — пишет у себя в блоге Янина Свице. — Миллионы туристов едут в Барселону полюбоваться архитектурой Гауди, в том числе и его знаменитыми мозаиками. А вот на уфимские, выполненные талантливыми художниками, почти никто не обращает внимания».

В Уфе примеров уничтожения советского монументального искусства немало – на здании бывшего треста КПД на проспекте Октября, Витаминного завода, 22-й больницы. Мозаики завешиваются рекламными баннерами, закрываются панелями, ветшают и осыпаются.

Теги: Краеведение
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