В городе Туймазы организовали конкурс среди школьников «Селфи с учителем» Фото: администрация Туймазинского района



В городе Туймазы организовали конкурс среди школьников «Селфи с учителем» Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В преддверии Дня учителя в городе Туймазы стартовал конкурс среди учащихся на самое искреннее и оригинальное фото с преподавателем. Школьники, разместившие свои фото в конкурсном альбоме «Молодежная политика Туймазинского района» в социальной сети «ВКонтакте» и набравшие наибольшее количество «лайков», получат памятные подарки.

Лучших же учителей Туймазинского района чествовали сегодня в ДК «Родина» на торжественном собрании. Педагоги района получили ведомственные награды и Почетные грамоты, а самым дорогим подарком для них стали выступления детских творческих коллективов.

Семья педагогов Куватовых из средней общеобразовательной школы села Уязытамак на межнациональном форуме, организованном Исполкомом Всемирного курултая башкир, была удостоена Диплома III степени «за доскональное изучение родословной».

Настоящими рекордсменами по подготовке призеров и победителей олимпиадного движения стали учитель биологии СОШ села Субханкулово Татьяна Иванова, учитель истории и обществознания СОШ №8 города Туймазы Динара Шакирова; учитель изобразительного искусства городской СОШ №7 Рузиля Имамова. Учитель физкультуры СОШ №6 Рафаэль Сираев дал путевку в мир большого спорта пятерым спортсменам всероссийского и мирового уровня.

«В школах нашего района работают более тысячи учителей — талантливых и целеустремленных людей, для которых профессия стала настоящим призванием и делом всей жизни. В прошедшем учебном году учителя района приняли участие в 17 всероссийских и 38 республиканских конкурсах и конференциях. Более 300 учителей обобщили свой опыт работы на страницах периодической печати и в интернет-ресурсах», — сообщили в администрации муниципалитета.