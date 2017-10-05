Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.78 ↓

EUR 67.93 ↑

5 октября Четверг

Уфа   °

Национальный симфонический оркестр Башкортостана объявил массовый набор музыкантов

КУЛЬТУРА

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Ведущий творческий коллектив республики — Национальный симфонический оркестр Башкортостана объявил массовый набор музыкантов. Конкурсные прослушивания в начале ноября состоятся для всех оркестровых групп. Как сообщили в оркестре, заработная плата артистов составит до 60 тысяч рублей. Это связано с тем, что коллективу в последнее время подняли финансирование.

Конкурсные прослушивания пройдут в трех турах: по видеозаписям, с исполнением сольной программы и с оркестровыми трудностями.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные музыканты-исполнители, а также студенты выпускных курсов высших учебных заведений музыкального образования.

Как отметил художественный руководитель коллектива Раушан Якупов, это обычная процедура, которая позволит укомплектовать штат оркестра.

В этом году Национальный симфонический оркестр отмечает 25-летний юбилей. За эти годы коллектив менял названия — от оркестра телерадиокомпании «Шарк» до Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, «прописку» — от Дворца культуры Всероссийского общества слепых, концертного зала Уфимского училища искусств до Государственного концертного зала «Башкортостан», где оркестр ныне базируется.

Теги: вакансии, Национальный симфонический оркестр
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть