УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Ведущий творческий коллектив республики — Национальный симфонический оркестр Башкортостана объявил массовый набор музыкантов. Конкурсные прослушивания в начале ноября состоятся для всех оркестровых групп. Как сообщили в оркестре, заработная плата артистов составит до 60 тысяч рублей. Это связано с тем, что коллективу в последнее время подняли финансирование.

Конкурсные прослушивания пройдут в трех турах: по видеозаписям, с исполнением сольной программы и с оркестровыми трудностями.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные музыканты-исполнители, а также студенты выпускных курсов высших учебных заведений музыкального образования.

Как отметил художественный руководитель коллектива Раушан Якупов, это обычная процедура, которая позволит укомплектовать штат оркестра.

В этом году Национальный симфонический оркестр отмечает 25-летний юбилей. За эти годы коллектив менял названия — от оркестра телерадиокомпании «Шарк» до Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, «прописку» — от Дворца культуры Всероссийского общества слепых, концертного зала Уфимского училища искусств до Государственного концертного зала «Башкортостан», где оркестр ныне базируется.