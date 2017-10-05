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5 октября Четверг

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Хоккеист уфимского «Толпара» вызван в юниорскую сборную России

СПОРТ

Хоккеист уфимского «Толпара» вызван в юниорскую сборную России Фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккеист уфимского «Толпара» вызван в юниорскую сборную России Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В подмосковном Новогорске юные хоккеисты до 18 лет начали учебно-тренировочные сборы под началом главного тренера юниорской сборной Александра Зыбина. Среди участников оказался игрок уфимского молодежного клуба «Толпар», нападающий Алексей Пустозеров. Всего же тренерский штаб пригласил 28 игроков со всей страны: три вратаря, 10 защитников и 15 нападающих.

В пресс-службе «Толпара» объяснили, что для Пустозерова это первый в карьере вызов в национальную сборную. Алексей вместе с другими молодыми хоккеистами будет тренироваться на базе «Новогорск» до 11 октября. После этого сборная отправится в Чехию, где сыграет три товарищеских матча. Даты уже назначены: 13,14 и 15 октября.

Теги: хоккей, Толпар
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