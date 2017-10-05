СМИ: Земфира и Рената Литвинова поженились и отправились в свадебное путешествие Фото: Олег Яровиков СМИ: Земфира и Рената Литвинова поженились и отправились в свадебное путешествие Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в СМИ активно обсуждается информация о свадьбе двух звезд — рок-певицы, уроженки Уфы Земфиры и актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. О том, что они поженились, сообщил сегодня телеканал РЕН-ТВ.

По их информации, свадьба состоялась в Швеции, где с 2009 года разрешены однополые браки. Источник также отметил, что женщины отправились в путешествие в Стокгольм и Таллин. При этом ассистент Литвиновой отказался комментировать сведения о бракосочетании.

О дружбе и сотрудничестве двух ярких представительниц шоу-бизнеса писалось неоднократно. В 2014 году певица представила официальное видео на песню «Жить в твоей голове», режиссером которого выступила Литвинова. Ранее Рената снимала для Земфиры клипы на ее песни «Прогулка», «Мы разбиваемся» и «Во мне». Земфира писала саундтреки для нескольких фильмов Литвиновой.