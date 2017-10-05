Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.78 ↓

EUR 67.93 ↑

5 октября Четверг

Уфа   °

Пенсионный фонд по Башкирии консультирует всех желающих на выставке «50 Плюс» в Уфе

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сотрудники Отделения Пенсионного фонда России по Башкортостану консультируют всех желающих на проходящей сейчас в Уфе VI универсальной выставке «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста». Они консультируют посетителей по использованию электронных услуг и сервисов Пенсионного фонда, регистрируют и подтверждают учетную запись на Едином портале государственных услуг.

С полученным логином и паролем можно завести свой «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда. В нем будущие пенсионеры могут контролировать пенсионные отчисления работодателей. Те, кто уже собирается на пенсию, — оценить свои пенсионные баллы и стаж, рассчитать размер пенсии и обратиться за ее назначением. А пенсионеры — управлять доставкой пенсии и получать справочные документы.

Как сообщили в пресс-службе ОПФР по РБ, только за один день работы выставки в Консультационный пункт Фонда обратились около 70 человек. В числе интересующих их тем — действующая пенсионная формула, начисление и перерасчет пенсий, беззаявительная корректировка пенсии работающим пенсионерам, выплата накопительной части пенсии, социальные выплаты.

Консультационный пункт Отделения Пенсионного фонда России по Башкортостану продолжит работу на выставке «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста» до 6 октября включительно.

Теги: Пенсионный фонд, выставка, 50 Плюс
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть