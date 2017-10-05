УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сотрудники Отделения Пенсионного фонда России по Башкортостану консультируют всех желающих на проходящей сейчас в Уфе VI универсальной выставке «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста». Они консультируют посетителей по использованию электронных услуг и сервисов Пенсионного фонда, регистрируют и подтверждают учетную запись на Едином портале государственных услуг.

С полученным логином и паролем можно завести свой «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда. В нем будущие пенсионеры могут контролировать пенсионные отчисления работодателей. Те, кто уже собирается на пенсию, — оценить свои пенсионные баллы и стаж, рассчитать размер пенсии и обратиться за ее назначением. А пенсионеры — управлять доставкой пенсии и получать справочные документы.

Как сообщили в пресс-службе ОПФР по РБ, только за один день работы выставки в Консультационный пункт Фонда обратились около 70 человек. В числе интересующих их тем — действующая пенсионная формула, начисление и перерасчет пенсий, беззаявительная корректировка пенсии работающим пенсионерам, выплата накопительной части пенсии, социальные выплаты.

Консультационный пункт Отделения Пенсионного фонда России по Башкортостану продолжит работу на выставке «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста» до 6 октября включительно.