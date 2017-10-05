Лилия Гумерова: «В России накоплен богатый опыт по обеспечению гендерного равенства» Фото: ИА «Башинформ» Лилия Гумерова: «В России накоплен богатый опыт по обеспечению гендерного равенства» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова приняла участие в Региональной конференции стран Восточной Европы и Средней Азии по вопросам гендерного равенства, проходящей в Кишиневе.

Форум организован при поддержке Программы развития ООН и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, парламента Республики Молдовы и правительства Швеции. В его работе принимают участие более 90 парламентариев, представителей местных органов государственной власти и общественных организаций из 11 стран Восточной Европы и Центральной Азии. Обсуждаются наиболее насущные проблемы, связанные с правами женщин и их полноправного участия во всех сферах жизни.

Лилия Гумерова выступила на сессии Конференции, посвященной обмену опытом по вопросу расширения участия женщин в политической жизни. Сенатор отметила, что в Российской Федерации ведется огромная работа по расширению участия женщин в политической и экономической жизни страны и процессе принятия решений.

«Новой точкой отсчета для гендерного равенства в России можно считать принятие Национальной стратегии действий в интересах женщин, инициатором которой стала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Документ содержит целевые показатели и ожидаемые результаты, а также мероприятия по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах. Его принятие обеспечило новый подход к расширению прав и возможностей женщин, в том числе за счет проекта квотирования мест в парламенте», — сказала Лилия Гумерова.

Сенатор выразила уверенность, что сегодня имеется огромный потенциал для обмена опытом и принятия совместных действий, в частности, в вопросах, связанных с принятием законопроектов, способствующих продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин.

«Все эти вопросы направлены прежде всего на сохранение мира и добра, и не имеют никаких границ. В России накоплен богатый опыт по обеспечению гендерного равенства», — подчеркнула сенатор.

Глава Департамента по вопросам демократизации БДИПЧ Марчин Валецки высказал интерес к опыту Российской Федерации, а также заявил о возможном участии представителей БДИПЧ ОБСЕ во втором Евразийском женском форуме в 2018 году в Санкт-Петербурге.