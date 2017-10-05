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Магистранты уфимского вуза приняли участие в Петербургском Международном газовом форуме

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ОБЩЕСТВО

Магистранты уфимского вуза приняли участие в Петербургском Международном газовом форуме Фото: автор

Магистранты уфимского вуза приняли участие в Петербургском Международном газовом форуме Фото: автор

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Магистранты Уфимского государственного нефтяного технического университета приняли участие в мероприятии «Молодежный день: диалог поколений», которое проходит 3-5 октября 2017 года в рамках VII Петербургского Международного газового форума. На отборочном кейс-тестировании от компании ПАО «Газпром» они показали лучший результат.

Диалог поколений собрал в северной столице лучших студентов из 25 стран и 40 университетов. Эти три дня для участников наполнены интенсивной программой: тематические интерактивные площадки от ведущих мировых газовых компаний-партнеров ПАО «Газпром», кейс-турнир «Будущее СПГ», выставка ПМГФ-2017 и пленарное заседание «Роль Российского газового комплекса в мировом энергетическом балансе», а также встреча без галстуков с руководителями международных энергетических компаний. Все мероприятия, начиная с отборочного кейса, проводятся на английском языке.

Теги: Газпром
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