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5 октября Четверг

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Газета «Истоки»: О литературных процессах и бесстыдном стиле модерн

КУЛЬТУРА

Газета «Истоки»: О литературных процессах и бесстыдном стиле модерн Фото: Газета «Истоки»

Газета «Истоки»: О литературных процессах и бесстыдном стиле модерн Фото: Газета «Истоки»

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В сороковом выпуске газеты «Истоки» в авторской колонке Галарина размышляет о творчестве Марины Цветаевой и поэтическом концерте театра-студии «Птицы», посвященном 125-летию со дня рождения поэтессы.

Материал Александра Залесова «Слово о Касымове, культуртрегере и литературном критике» можно прочитать на пятой полосе номера.

Об уфимском модерне рассказывает Янина Свице в статье «…Бесстыдный стиль — модерн».

Рубрика «Поэзия» представлена стихами Виталия Молчанова. В разделе «Проза» Светлана Гафурова публикует продолжение книги баек о жизни с ее мужем, известным журналистом Александром Кочкиным.

Об отдыхе в Турции рассказывает в своем материале Татьяна Имамутдинова, сообщили в еженедельнике.

Теги: Истоки
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