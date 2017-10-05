Газета «Истоки»: О литературных процессах и бесстыдном стиле модерн
Газета «Истоки»: О литературных процессах и бесстыдном стиле модерн Фото: Газета «Истоки»
Газета «Истоки»: О литературных процессах и бесстыдном стиле модерн Фото: Газета «Истоки»
УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
В сороковом выпуске газеты «Истоки» в авторской колонке Галарина размышляет о творчестве Марины Цветаевой и поэтическом концерте театра-студии «Птицы», посвященном 125-летию со дня рождения поэтессы.
Материал Александра Залесова «Слово о Касымове, культуртрегере и литературном критике» можно прочитать на пятой полосе номера.
Об уфимском модерне рассказывает Янина Свице в статье «…Бесстыдный стиль — модерн».
Рубрика «Поэзия» представлена стихами Виталия Молчанова. В разделе «Проза» Светлана Гафурова публикует продолжение книги баек о жизни с ее мужем, известным журналистом Александром Кочкиным.
Об отдыхе в Турции рассказывает в своем материале Татьяна Имамутдинова, сообщили в еженедельнике.