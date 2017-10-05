В Уфе вновь будут говорить об идеалах и ценностях ислама в образовательном пространстве Фото: Олег Яровиков В Уфе вновь будут говорить об идеалах и ценностях ислама в образовательном пространстве Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В этом году традиционная Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века» — юбилейная, она пройдет в Уфе 19 октября уже в десятый раз. К участию в конференции готовятся делегации известных ученых-религиоведов, культурологов, философов, социологов, политологов, историков, а также исламского духовенства из ближнего и дальнего зарубежья: Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Египта, Иордании, Марокко, Туниса, Турции.

Как и в предыдущие годы, организаторами конференции выступают Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы и Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России при содействии Министерства образования и науки Российской Федерации и Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкортостана, Духовного управления мусульман РБ.

Как сообщили в пресс-службе БГПУ, научный форум проводится в рамках реализации федерального проекта подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. Основными темами для обсуждения станут наиболее актуальные вопросы исламского образования, истории и культуры ислама, возрождения духовных ценностей, воспитания молодежи и профилактики экстремизма.

В минувшем году в конференции принял участие заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов, который отметил положительный опыт взаимодействия Башкирского государственного педагогического университета и Российского исламского университета.

В программе нынешней конференции запланированы пленарное заседание, панельные сессии, мастер-классы и круглые столы, которые пройдут на площадках Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

По итогам конференции будет принята резолюция и издан сборник материалов.

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