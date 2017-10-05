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5 октября Четверг

Уфа   °

В Уфе наградили победителей конкурса лучших педагогов

ОБЩЕСТВО

В Уфе наградили победителей конкурса лучших педагогов

Фото: Олег Яровиков

В Уфе наградили победителей конкурса лучших педагогов

Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

5 октября, во Всемирный день учителя, в Доме Правительства РБ состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший учитель – 2017 года». В свой профессиональный день денежные поощрения в размере 200 тысяч рублей удостоены 34 учителя, которые реализуют общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего образования, демонстрирующие высокие достижения в педагогической деятельности.

От имени Правительства республики победителей конкурса поздравил заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов.

«Вы гордость не только своей школы, муниципального образования, а целой страны. Те задачи, которые ставит перед нами время, вы решаете быстрее, потому что находитесь на передовой. Благодарю всю нашу армию учителей, потому что вы воспитываете наше молодое поколение», – сказал вице-премьер.

Министр образования республики Гульназ Шафикова, поздравляя педагогическое сообщество, пожелала им благополучия, творческих и профессиональных успехов.

Также на церемонии награждения в роли почётного гостя присутствовала «Народный учитель Российской Федерации», учитель химии лицея № 42 города Уфы Лиза Агадуллина, которая отметила важность профессии педагога в формировании современного общества и развития страны в целом, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.

Теги: день учителя, награды, конкурс «Лучший учитель – 2017 года»
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