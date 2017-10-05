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5 октября Четверг

Уфа   °

Открыто голосование за лучший поэтический дуэт в проекте «Слово сердца»

КУЛЬТУРА

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ, Лейла Аралбаева»/.

Открыто голосование за лучший поэтический дуэт в проекте «Йөрәк һүҙе» — «Слово сердца».

Съемки отборочного тура поэтического состязания начались на телеканале «Курай» ровно год назад, в октябре 2016 года. 56 дуэтов, в число которых вошли известные люди республики, исполнили стихотворения классиков башкирской поэзии.

Несколько дней назад на сайте началось открытое голосование, по итогам 12 лучших дуэтов войдут в полуфинал, который состоится 28 ноября в Башкирском государственном театре оперы и балета в 19.00. В ходе поэтического состязания будут определены три дуэта-финалиста, победит лишь один.

Организаторы конкурса — ГУП ТРК «Башкортостан» оставляют в тайне состав жюри. Открытое голосование продлится до 30 октября.

Теги: поэзия, конкурсы
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