Завтра в Башкирии синоптики прогнозируют до 12 градусов тепла Фото: Гульфия Акулова Завтра в Башкирии синоптики прогнозируют до 12 градусов тепла Фото: Гульфия Акулова

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уже завтра, 6 октября, синоптики прогнозируют в Башкирии до 12 градусов тепла днем. Несколько повысятся и ночные температуры. По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предстоящей ночью в республике будет -2, +3. Местами ожидается небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер ночью юго-западный слабый, днем южный умеренный, порывы до сильного.

Такая комфортная для этого времени года погода сохранится и на выходные. Днем в субботу и в воскресенье столбики термометров поднимутся до +13.

«В четверг в северных районах Предуралья температурный фон существенно не изменится, а в южных наметится тенденция на потепление. Вероятность осадков в регионе ожидается минимальной», — комментируют специалисты центра «Фобос».