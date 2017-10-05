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Авиарейс Новый Уренгой - Уфа - Казань - Калининград свяжет города-участники ЧМ-2018 по футболу

ОБЩЕСТВО

Авиарейс Новый Уренгой - Уфа - Казань - Калининград свяжет города-участники ЧМ-2018 по футболу Фото: Олег Яровиков

Авиарейс Новый Уренгой - Уфа - Казань - Калининград свяжет города-участники ЧМ-2018 по футболу Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Авиарейс по маршруту Новый Уренгой — Уфа — Казань — Калининград свяжет города-участники чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сказал в калининградском аэропорту Храброво его гендиректор Александр Корытный.

«Для нас это долгожданный рейс. Считаю, что он будет востребован. Будем обязательно уговаривать компанию перейти на более высокую частотность. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга это второй рейс — из Екатеринбурга был первый, — который связывает города-участники чемпионата мира по футболу. Это важный шаг, чтобы связать наши города», — цитирует агентство «Татар-информ» Александра Корытного.

4 октября из аэропорта «Уфа» был совершен первый рейс в Калининград. Как сообщало агентство «Башинформ», новое направление выполняет татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро». Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам. Для направляющихся в Калининград пассажиров промежуточная посадка в казанском аэропорту займет один час. Время в дороге составит около пяти часов. Летная программа продлится до 24 марта 2018 года. Стоимость перелета Уфа -

Казань на данном рейсе — от 2590 рублей, билеты в Калининград при покупке на сайте перевозчика — от 6000 рублей.

Теги: ЧМ-2018, авиаперевозки
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