Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.78 ↓

EUR 67.93 ↑

5 октября Четверг

Уфа   °

Учителя Башкирии рассказали, как вырастить успешного ученика

ОБЩЕСТВО

Учителя Башкирии рассказали, как вырастить успешного ученика Фото: Олег Яровиков

Учителя Башкирии рассказали, как вырастить успешного ученика Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

5 октября учителя Башкортостана, как и их коллеги по всей стране, отмечают свой профессиональный праздник. В настоящее время в республике в сфере образования трудятся 140 тысяч работников, или каждый 12-й работающий. В их числе порядка 40 тысяч школьных учителей. Большинство из них — женщины (85%). Среди преподавателей ссузов женщины составляют 77%, в вузовском сообществе их 58%.

В общеобразовательных организациях традиционно наблюдается постоянство кадров: каждый второй педагог имеет опыт работы, превышающий 20 лет, привели данные в Башкортостанстате.

Агентство «Башинформ» выяснило у учителей, какая она — современная школа. О чем мечтают педагоги и их ученики и совпадают ли их желания? Кто они, преподаватели-новаторы, и где они трудятся?

Подробности читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».

Теги: образование, День учителя
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть