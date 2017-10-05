Учителя Башкирии рассказали, как вырастить успешного ученика Фото: Олег Яровиков Учителя Башкирии рассказали, как вырастить успешного ученика Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

5 октября учителя Башкортостана, как и их коллеги по всей стране, отмечают свой профессиональный праздник. В настоящее время в республике в сфере образования трудятся 140 тысяч работников, или каждый 12-й работающий. В их числе порядка 40 тысяч школьных учителей. Большинство из них — женщины (85%). Среди преподавателей ссузов женщины составляют 77%, в вузовском сообществе их 58%.

В общеобразовательных организациях традиционно наблюдается постоянство кадров: каждый второй педагог имеет опыт работы, превышающий 20 лет, привели данные в Башкортостанстате.

Агентство «Башинформ» выяснило у учителей, какая она — современная школа. О чем мечтают педагоги и их ученики и совпадают ли их желания? Кто они, преподаватели-новаторы, и где они трудятся?

Подробности читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».