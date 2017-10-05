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Стало известно, какие общеобразовательные учреждения Башкирии вошли в рейтинг 200 лучших школ для поступления в ведущие вузы России

ОБЩЕСТВО

Стало известно, какие общеобразовательные учреждения Башкирии вошли в рейтинг 200 лучших школ для поступления в ведущие вузы России Фото: Олег Яровиков

Стало известно, какие общеобразовательные учреждения Башкирии вошли в рейтинг 200 лучших школ для поступления в ведущие вузы России Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Два общеобразовательных учреждения Башкортостана вошли в Топ-200 федерального рейтинга лучших школ для поступления в ведущие вузы России. Уфимский лицей №153 занял 40-е место в этом списке, столичная гимназия №93 — на 163 месте.

Третий ежегодный рейтинг 200 лучших школ России подготовило рейтинговое агентство RAEX. Цель рейтинга — определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов России — университетов из Топ-20 рейтинга RAEX. Исследование проводилось на основании эксклюзивных данных, которые вузы предоставили рейтинговому агентству. Массивы информации, передаваемой вузами, улучшаются от года к году: если в прошлом году анализировались данные о поступлении в 17 лучших вузов страны, то сейчас рейтинг базируется на статистике от всех вузов из Топ-20 рейтинга RAEX. Всего были обработаны сведения о поступлении более чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ.

Кроме того, лицей №153 на 40-й позиции среди 50 школ по конкурентоспособности выпускников.

Как отмечают эксперты РА RAEX, результаты лицея №153 и еще 49 школ говорят о высоком качестве образования: более 93% их выпускников поступили в лучшие вузы России на бюджетной основе, причем 80% были зачислены в вузы из Топ-10 рейтинга RAEX. Отмечается и тот факт, что более трети выпускников были зачислены в вузы как победители олимпиад школьников.

Теги: образование, рейтинги
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