УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе школьники записали клип ко Дню Республики Башкортостан. Патриотический видеоролик в преддверии праздника создали ученики Башкирского лицея №136.

В четырехминутный клип вошли основные достопримечательности Уфы и красивые панорамы башкирской столицы. Чтобы показать, что этот праздник — символ единения, мира и согласия народов многонационального края, ребята включили в клип наигрыш курая и три песни. Начинается клип с исполнения башкирского гимна (муз. Ф Идрисова на стихи Р. Бикбая и Р. Шакура), затем видеоролик продолжает известная песня ансамбля «Песняры» — «Уголок России» (муз. В. Шаинского, стихи Е. Шевелевой). Третья песня — «Мәктәбем» («Моя школа») А. Туктагулова на стихи В. Бадретдинова.

Завершает клип сердечко в цветах российского и башкирского флага, которое выложили учащиеся. Так свою любовь к родному краю выразили ученики 3, 6 и 7 классов Башкирского лицея №136 имени М. Искужина. Режиссерами выступили Гузель Шакирьянова и Диляра Кагарманова, обработку видео осуществлял Рамиль Фазлетдинов. Руководила проектом заместитель директора Лицея № 42 Гульсара Хатмуллина, сообщает администрация Октябрьского района.