В Уфе школьники представят сценку из повести Сергея Круля «Легенды Уфимского кремля» Фото: ИА «Башинформ»



В Уфе школьники представят сценку из повести Сергея Круля «Легенды Уфимского кремля» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В День республики, 11 октября, в Уфимской художественной галерее (ул. Революционная, 34) состоится презентация исторической повести Сергея Круля «Легенды Уфимского кремля». Повесть вышла два года назад и уже полюбилась уфимскому читателю, получила хорошие отзывы критиков.

«Повесть Сергея Круля учит патриотизму и бережному сохранению межнациональной дружбы. Автор со стен Уфимской крепости помогает нам узнать и полюбить предков — стрельцов, посадских, башкирских кочевников. Читатель как бы ощущает себя частицей огромного целого и многонационального народа, защищающего свою землю. Возникает ощущение причастности к общему действию исторических великих сил, чувство гордости, радости ожидания. В великой и романтически раскрытой правде (через любовь юноши и девушки из разных, но братских народов) принципиально много значит раскрытие психологии, душевных переживаний человека исторического, особого, того, оттуда», — пишет о повести Александр Стрелец.

Вниманию уфимцев будет предложено чтение отрывков из повести в исполнении народного артиста РБ Александра Донгузова, костюмированная сценка в исполнении старшеклассников уфимской школы №42, а также авторские песни об Уфе в исполнении Сергея Круля и Наталии Оганесян (домра).

Начало презентации в 15 часов. Вход свободный.