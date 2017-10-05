Уфимский «Толпар» дважды сыграет с «Авто» из Екатеринбурга Фото: ХК "Салават Юлаев" Уфимский «Толпар» дважды сыграет с «Авто» из Екатеринбурга Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Два дня подряд любителей Молодежной хоккейной лиги ждут в уфимском Дворце спорта. Там 6 и 7 октября команда «Толпар» принимает хоккеистов «Авто» из Екатеринбурга.

Сегодня уфимская молодежка расположилась на 11 месте восточной конференции, набрав 16 очков в 12 матчах. Нынешние соперники «Толпара» ушли вперед: третье место и 25 очков в активе команды.

Подопечные Алика Гареева пока показывают нестабильную игру. 26 и 27 сентября «Толпар» два раза подряд обыграл «Кузнецких медведей» (3:0 и 6:2). А вот «Сибирские снайперы» представителям МХЛ из Уфы не покорились: двойное поражение (1:2 и 2:3 — овертайм).

6 и 7 октября встречи «Толпар» (Уфа) — «Авто» (Екатеринбург) начнутся в 13.00 по местному времени. Вход во Дворец спорта свободный.