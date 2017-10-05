УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Очередную волну по поводу подводной лодки «Уфа» прогоняет «Российская газета» под заголовком «Ни волн, ни шума. Тихоокеанский флот усилят подлодки с ракетами "Калибр"». «Строительство для Тихоокеанского флота многоцелевых дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" с крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" идет по графику. Об этом вчера заявил начальник Управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников. Поводом для его комментария в том числе стали появившиеся в СМИ сообщения о проблемах в военном судостроении России». Из статьи следует, что планы насчет «башкирской» подводной лодки не изменились: «…третью лодку "Магадан" и четвертую "Уфа" заложат в Питере в 2019-м».

«Уфу» еще заложат, а «Салават Юлаев» уже заложили. Хоть и не в Питере, но питерские. «Известия», как и все остальные, сообщают: «СКА разгромил «Салават Юлаев» в Уфе». А дальше пытаются пересказывать о матче со слов ИА «Башинформ», но ничего из этого не получается: «Счет вырос до 0:5… В третьем периоде «Салават Юлаев» наконец-то ответил сопернику. Теему Хартикайнен забил шайбу с передачи Йонаса Кемпайнена. Однако больше успешных ударов не было». Окончательного счета матча так и не нашли, лишь горькая констатация: «Это уже 18-я подряд победа СКА в этом сезоне».

Ну, это ничего, главное, нас отметили. Причем, не мимоходом, как «Коммерсантъ» в информации «"Лидер-инвест" попал под рокировку»: «"Лидер-инвест" — одна из немногих «дочек» АФК «Система» Владимира Евтушенкова, не вошедших в список активов, в отношении которых в июне 2017 года Арбитражным судом Башкирии были наложены обеспечительные меры по иску «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» на 170,6 млрд руб.».

Или «Эхо Москвы» в статье «АФК «Система» не собирается обращаться в международные суды по разбирательству с Роснефтью». Пока не собирается, намекает «Роснефти» глава компании Владимир Евтушенков, который сейчас «не видит в этом необходимости». А мы снова на виду благодаря арбитражному суду: «Арбитражный суд Башкирии ранее постановил взыскать с «Системы» более 136-ти миллиардов рублей. Евтушенков добавил, что его компания пока не начала переговоров с Роснефтью по мировому соглашению, но планирует это сделать».

ТАСС анализирует «Отношения России и Саудовской Аравии». В «Досье» говорится: «Начавшиеся в декабре 1994 года военные действия в Чечне стали причиной длительного кризиса в российско-саудовских отношениях. Россия обвинила Королевство в поддержке сепаратистов Северного Кавказа через саудовские благотворительные фонды…

Российские эксперты также отмечали негативную роль саудовских религиозных учреждений, появившихся в России (в республиках Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Башкирия и Татарстан, а также в крупных городах страны) после восстановления дипотношений. Российское руководство считало, что они способствуют проникновению в Россию "чуждых для нее форм ислама" и становлению новых региональных муфтиятов (централизованная религиозная организация), проводящих самостоятельный курс».

«Интерфакс-Россия» сообщает, что «Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО совместно с прокуратурой Челябинской области провело проверку законности расходования финансовых средств ПО "Маяк" на строительство жилья». Производственное объединение "Маяк" — госпредприятие, занимающееся производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и переработкой отработанного ядерного топлива. Так вот, «Установлено, что в 2015 году должностные лица из числа руководства предприятия организовали за счет его средств финансирование строительства многоквартирных домов в Челябинской области и Башкирии».

ТАСС же сообщает о вполне законных действиях, в соответствии с принципиальной схемой размещения оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции, которая уже разработана Минсельхозом России и предусматривает создание 60 объектов в 48 регионах страны. «Новые ОРЦ федеральное министерство планирует разместить вблизи городов-миллионников и крупных транспортно-логических узлов, таких как Москва и Московская область, Ленинградская область и Санкт-Петербург, Ростовская, Нижегородская, Волгоградская, Свердловская и Новосибирская области, Татарстан, Башкирия, Приморье, Красноярский край, а также регионы Северного Кавказа».

«Интерфакс-Россия» наконец поворачивается лицом непосредственно к Башкирии: «Все крупные населенные пункты Башкирии начнут благоустраивать с 2018 года». И поясняет: «Программа формирования современной городской среды с 2018 года охватит все населенные пункты Башкирии с численностью населения более 1 тыс. человек, сообщил министр ЖКХ республики Сергей Афонин на заседании в среду. "В настоящее время принята государственная программа на 2018-2022 годы "Формирование современной городской среды в республике". В программе с 2018 года будут участвовать все 63 муниципальных образования республики", — сказал министр. По его словам, Минстрой России уже разработал проект постановления правительства РФ об утверждении правил распределения в 2018 году субсидий из федерального бюджета на эти цели».

«Пятый канал» тоже «стреляет» конкретно по нам: «Состоялось судебное заседание по делу «чишминского стрелка», открывшего огонь по маленьким детям». Канал напоминает: «Инцидент произошел в июле этого года. Житель села Сафарово Чишминского района Башкортостана обстрелял из пневматического ружья детей, которые играли на улице. В результате атаки злоумышленника пострадали три девочки, они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии». Вроде не так уж в тяжелом. Но самое главное во вчерашнем сообщении «Пятого» — «Новое судебное заседание по этому делу назначено на 18 сентября».

Ко Дню учителя бывшие школьники из «Комсомольской правды» протопали по школам: «Назван топ 500 лучших школ России в 2017 году: полный список». Оказывается, накануне Дня учителя сама министр образования и науки РФ Ольга Васильева представила исследование о том, где в России дают самое лучшее школьное образование. «В итоге составлен топ-500 лучших школ России в 2017 году – это алфавитный список образовательных учреждений, которые преодолели пороговый балл, они не распределены по местам». Затем «комсомолка» сообщает другой топ: «Сколько школ представляют регион в рейтинге Топ-500»

1. Москва — 156

2. Санкт-Петербург — 32

3. Республика Татарстан — 29

4. Московская область — 18

5. Челябинская область — 16

6. Самарская область — 12

7. Республика Башкортостан — 11

8. Новосибирская область — 10

9. Липецкая область — 9

10. Краснодарский край- 9

…

Мы попали в первый топ-10, это, конечно, хорошо. Но всего одиннадцать школ против полутораста московских…

Однако, с помощью ТАСС, посмотрим на дело с другой стороны. «Более 2000 ребят зарегистрировались на олимпиаду по технологическому предпринимательству». И «самые активные регионы — Москва и Московская область, Республика Башкортостан и Краснодарский край».