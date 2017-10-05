Болельщики выбирают лучшего футболиста «Уфы» в сентябре Фото: Олег Яровиков Болельщики выбирают лучшего футболиста «Уфы» в сентябре Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

«Уфимцы» провели в первый месяц осени три матча чемпионата России по футболу и одну встречу в рамках Кубка России. Трижды подопечные Сергея Семака уступили соперникам: «Краснодару» — 0:1, «Зениту» — 0:3 и «Олимпийцу» по пенальти — 1:2. А вот у тульского «Арсенала» «горожане» смогли вырвать победу на домашнем поле стадиона «Нефтяник» — 1:0.

Футболисты «Уфы», несмотря на небольшое количество голов, подарили фанатам массу ярких моментов, которые войдут в историю башкирского футбола.

Сегодня на официальном сайте уфимского клуба идет голосование за лучшего игрока в сентябре. В прошлом месяце победа досталась Ондржею Ванеку.