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Болельщики выбирают лучшего футболиста «Уфы» в сентябре

СПОРТ

Болельщики выбирают лучшего футболиста «Уфы» в сентябре Фото: Олег Яровиков

Болельщики выбирают лучшего футболиста «Уфы» в сентябре Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

«Уфимцы» провели в первый месяц осени три матча чемпионата России по футболу и одну встречу в рамках Кубка России. Трижды подопечные Сергея Семака уступили соперникам: «Краснодару» — 0:1, «Зениту» — 0:3 и «Олимпийцу» по пенальти — 1:2. А вот у тульского «Арсенала» «горожане» смогли вырвать победу на домашнем поле стадиона «Нефтяник» — 1:0.

Футболисты «Уфы», несмотря на небольшое количество голов, подарили фанатам массу ярких моментов, которые войдут в историю башкирского футбола.

Сегодня на официальном сайте уфимского клуба идет голосование за лучшего игрока в сентябре. В прошлом месяце победа досталась Ондржею Ванеку.

Теги: футбол, ФК Уфа
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