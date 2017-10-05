УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе кураисты выйдут на поединок «Курай баттл». В мастерстве исполнения сразятся четыре пары музыкантов. Ишмурат Ильбаков выступит против Расуля Карабулатова, Рушан Биктимиров против Ильшата Ишмуратова, Мурат Джанизаков против Ильнура Хайруллина, Ильмир Кудабаев — против Марселя Саитова. Организатор поединка — Уфимский театр эстрады.

«Это идея родилась давно. Решили придумать что-то необычное, интересное, не просто в формате концерта, который уже ни для кого не новость, — пояснил продюсер Загир Кутлучурин. — У нас мало национальных мероприятий для народа. Хотим немного разнообразить нашу культурную жизнь».

По словам организатора, в первой части поединка музыканты будут играть народные мелодии, во второй — выступать с живым инструментальным сопровождением. Для этого приглашены Эстрадно-джазовый оркестр под руководством Олега Касимова и баянист Рэм Гареев. В роли ринг-анонсера выступит радиоведущий Фирдат Галиев, рефери — известный шоумен и пародист Ильсур Тайсин. В проекте прозвучат песни о курае в исполнении Марселя Кутуева и Азамата Тимерова, танцы в сопровождении курая, украсит концерт участие студии «Хылыукай».

Осенний баттл кураистов пройдет 27 октября в Конгресс-холле. Если формат окажется удачным и вызовет интерес, планируется организовать еще один подобный турнир весной.