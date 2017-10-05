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5 октября Четверг

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«УГНТУ-ВНЗМ» сыграл вничью с московским «Спартаком»

СПОРТ

«УГНТУ-ВНЗМ» сыграл вничью с московским «Спартаком» Фото: «УГНТУ-ВНЗМ»

«УГНТУ-ВНЗМ» сыграл вничью с московским «Спартаком» Фото: «УГНТУ-ВНЗМ»

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Команда «УГНТУ-ВНЗМ» накануне провела в Уфе матч предварительного этапа Суперлиги Чемпионата России по гандболу с московской командой «Спартак».

«Спартак» — новичок в Суперлиге в этом сезоне, но в команде собрались опытные мастера, практически все бывшие игроки «Чеховских медведей», многие играют в сборной России.

И, тем не менее, вчерашнюю игру с лидерами чемпионата России «УГНТУ-ВНЗМ» свел к ничьей — 28:28. В прошлом сезоне уфимские болельщики не могли и мечтать о таком результате, и самое главное, о таком качестве игры нашей команды. Уже третий матч подопечные Сапункова-Космодемьянского проводят с командами первой тройки чемпионата, показывая совсем иной уровень игры. Это результат грамотной тренерской работы и обновления состава, привлечения в команду более опытных игроков, сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

В этот же день молодежная команда уфимских гандболистов «Высота» одержала победу над «Пермскими медведями-2».

«УГНТУ-ВНЗМ» занимает сейчас седьмую строчку турнирной таблицы, «Спартак» — на второй строчке.

Теги: гандбол
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